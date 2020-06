BUNDESLIGA PRIMO TEMPO – Mainz-Augsbug 0-1, ancora una volta errore della difesa dei padroni di casa

Il Mainz doveva dare un segnale forte per la lotta salvezza, sfida contro l’Ausburg, ma come sempre la difesa commette il solito errore stagionale. Ne approfitta per gli ospiti Neiderlechner che scatta sul filo del fuorigioco e batte il portiere di casa. Per il resto il Maniz, ad eccezione di un contropiede di Vargas, sfiora per ben tre volte il gol del pari, due volte Mateta e poi Quaison trovano la difesa e il portiere Luthe decisivo nel salvare la porta.

La Redazione