Continua il campionato in Bundesliga, primo torneo nazionale a riprendere dopo l’emergenza coronavirus. Alle 15.30 sono scese in campo Mainz ed Augsburg. Il primo ed unico gol, quello che decide la partita arriva praticamente al pronti via. Niederlechner devia al volo un assist di testa di Gruezo, dopo un rimpallo al limite dell’area. Momento delicato per i padroni di casa, in piena lotta per la salvezza, per i quali questo scontro diretto poteva essere l’equivalente di una bella boccata d’ossigeno.

Mainz – Augsburg 0-1 [1′ Niederlechner]

Le due squadre sono scese in campo con queste formazioni:

MAINZ (4-2-3-1): Müller; Mwene, St. Juste, Niakhate, Brosinski; Barreiro, Latza (c); Öztunali, Quaison, Awoniyi; Mateta.

AUGSBUSG (4-3-3): Luthe; Framberger, Gouweleeuw, Uduokhai, Max; Khedira, Richter, Gruezo; Sarenren Bazee, Niederlechner, Vargas.