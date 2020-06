Antonio Conte non accetta l’eliminazione: “Meritavamo noi la finale”

L’Inter sfiora il successo che le avrebbe consentito di conquistare la finale di Roma, dove invece saranno gli azzurri di Gattuso ad affrontare la Juventus. A fine gara le parole del tecnico dei nerazzurri Antonio Conte. “Io di solito sono ipercritico nei confronti dei miei ragazzi, ma questa partita non possono rimproverare nulla. Se c’era una squadra che doveva andare in finale, quella era la nostra. Il Napoli si è solo difeso, chiuso e ben arroccato, dove Ospina è stato il migliore in campo. Il gol subito è stata una leggerezza che si poteva evitare e lascia l’amaro in bocca. Eriksen? E’ in crescita ed ha fornito un’ottima prestazione nell’arco della partita, si sta integrando bene negli schemi”.