Per Dries Mertens sono stati mesi difficili, con l’Inter che incombeva sulle scelte del belga, ma alla fine ha scelto di vestire ancora la maglia azzurra. Il giornalista di Sportitalia Alfredo Pedullà aggiorna su twitter in tempo reale. “#Mertens–#Napoli: documenti pronti per la firma-rinnovo. E per l’annuncio”.

La Redazione