Ultime Inter – Il “napoletano” D’Ambrosio salta la sfida del San Paolo

Per Antonio Conte arriva un’altra tegola dalla lista degli infortunati, dopo Godin e Vecino, anche D’Ambrosio non ci sarà per la sfida del San Paolo contro il Napoli per il return-match di Coppa Italia. Sembrava che nei giorni scorsi il jolly della difesa, potesse farcela, anzi era tra i candidati a giocare dal primo minuto, ma è tornato il riacutizzarsi della botta di una settimana fa. Per il resto recuperati invece De Vrij e Bastoni e a meno di colpi di scena clamorosi, dovrebbero entrambi giocare al fianco di Skriniar. In panchina viste le defezioni, il baby della Primavera Pirola.

Fonte: Pietro Guadagno CdS