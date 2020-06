SKY – Elmas al posto di Fabian Ruiz, ballottaggio Sensi-Eriksen

Mancano 3 ore e mezzo alla sfida del San Paolo per il return-match tra il Napoli e l’Inter e i due allenatori hanno ancora qualche dubbio di formazione. Per gli azzurri Elmas sembra in vantaggio su Fabian Ruiz, non al top della condizione fisica. In attacco spazio a Politano, Mertens e Insigne. In casa nerazzurra Sensi potrebbe spuntarla su Eriksen alle spalle di Lukaku e Lautaro Martinez.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Elmas, Demme, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne. All.: Gattuso

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Brozovic, Barella, Young; Sensi; Lukaku, Lautaro. All.: Conte

Fonte: Sky sport 24