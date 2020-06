Ritorna il Calcio in Tv: Sky e le altre scaldano i motori

CHI TRASMETTE?

In merito ai diritti in chiaro, il fatto che non ci sia stata un’assegnazione ha spinto Rai e Mediaset a entrare nella partita. Dal loro punto di vista, non può essere automatico che la partita in chiaro vada solo su “TV8”, ovvero il canale aperto di Sky. Piuttosto, quell’incontro dovrebbe essere messo a disposizione di tutti. In ballo, evidentemente, c’è anche una questione pubblicitaria, visto che una partita visibile a tutti si trasformerebbe in una ricca opportunità. Sempre Rai e Mediaset hanno pure richiesto di ridurre l’embargo per gli highlights, in modo da poterli trasmettere il più possibile rispetto a ridosso della conclusione delle partite. E, infatti, ancora non stati ufficializzati gli orari dei vari contenitori di immagini, da “90’ Minuto” alla “Domenica Sportiva”, passando per “Pressing”.

SOLUZIONE TECNICA

Per concludere, resta aperto anche il discorso delle Rsa, i cui ospiti, nel programma di Spadafora, dovranno essere liberi di vedere tutto il resto del campionato. In questo caso, il problema è esclusivamente tecnico, vale a dire trovare il modo con cui far arrivare il segnale in tutte le strutture. Ogni ostacolo, comunque, dovrebbe essere superato in tempo per la ripresa del 20 settembre. Fonte: CdS