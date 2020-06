Problemi per Antonio Conte: in 4 non convocati per Napoli

La sfida è quella di stasera al San Paolo per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Non ci sono quelle che si definiscono buone notizie per Antonio Conte. Sky Sport ha infatti comunicato che saranno ben 4 i calciatori nerazzurri che non si aggregheranno alla squadra per la trasferta partenopea. D?Ambrosio, Godin, Vecino ed Agoume. In pratica si può dire che l’Inter abbia i difensori contati e considerando tre mesi di completa inattività….