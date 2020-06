Probabili formazioni Napoli-Inter – Recupera Mertens e panchina Fabian. Altra defezione per i nerazzurri

Questa sera allo stadio San Paolo si disputerà il return-match Napoli-Inter, dove gli azzurri hanno il vantaggio dello 0-1 dell’andata, grazie alla rete di Fabian Ruiz. Lo spagnolo però molto probabilmente partirà dalla panchina per affaticamento muscolare, al suo posto Elmas, vista la defezione di Lobotka, problema al retto femorale. Ottime notizie per Mertens che ieri ha recuperato e partirà dal primo minuto, ai lati Politano e Insigne. Infine tra i pali Ospina parte favorito su Meret. In casa nerazzurra c’è un’altra defezione, dopo Godin e Vecino, si aggiunge anche quella di D’Ambrosio, mentre recuperano in difesa De Vrij e Bastoni, entrambi in campo, anche se l’ultima parola spetta a Conte. In attacco Eriksen alle spalle di Lukaku e Lautaro Martinez.

Napoli (4-3-3) – Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui, Elmas, Demme, Zielinski, Politano, Mertens, Insigne (C) All. Gattuso

Inter – Handanovic (C); Skriniar, De Vrij, Bastoni, Young, Brozovic, Barella, Candreva, Eriksen, Lukaku, Lautaro Martinez All. Conte

Fonte: Antonio Giordano CdS