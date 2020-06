Possibili proteste degli ultrà del Napoli per il ritorno del calcio giocato

Napoli-Inter, sfida per il ritorno di Coppa Italia allo stadio San Paolo, sarà a porte chiuse, ma gli ultrà probabilmente potrebbero presentarsi all’esterno dello stadio. Il motivo? Nonostante che in un periodo di Covid-19, dove sono vietati gli assembramenti, si protesterà per il ritorno del calcio giocato, aspetto che erano contrari. Un modo per dimostrare che in un periodo di contagi e deceduti, il mondo del pallone doveva dare un segnale di stop e il tifo organizzato lo vuole dimostrare con segnali di protesta.

Fonte: Repubblica