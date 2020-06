Nell’intervallo di Napoli-Inter, punteggio di 1-1, ai microfoni di Rai 1 è intervenuto il centrocampista polacco degli azzurri Piotr Zielinski. “Cosa non ha funzionato? Non lo so, abbiamo sofferto contro l’Inter, per fortuna abbiamo pareggiato. Nell’intervallo il mister ci dirà cosa dovremo fare e tenere alta la concentrazione. Senza pubblico non è facile, però ci sono delle regole da rispettare e ci dovremo adeguare”.

La Redazione