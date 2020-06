Calemme: “Giù il cappello per Gattuso, ha rimesso in corsa il Napoli”

Il giornalista di AS, Mirko Calemme, ha pubblicato tramite il proprio profilo Twitter un post dopo la sfida di Coppa Italia tra il Napoli e l’Inter. Ecco il post: “Gattuso ha preso il peggior Napoli degli ultimi 15 anni e lo ha portato in finale di Coppa Italia eliminando Lazio e Inter, lo ha rimesso nella corsa per l’Europa in Serie A e si è regalato pure un bell’1-1 con il Barça in UCL. Giù il cappello“.