Maurizio Sarri: “Vedrò Napoli-Inter? Dipende dal mio cane Ciro. Sui tre cambi ho fatto una cazzata”

La Juventus ha conquistato la finale di Coppa Italia, grazie all’1-1 dell’andata, è bastata il pari a reti bianche per staccare il biglietto per Roma. A fine gara ai microfoni di Rai Sport 1 è intervenuto l’allenatore dei bianconeri Maurizio Sarri. “La prima mezz’ora mi ha sorpreso, la palla ha girato velocemente, messo in grande difficoltà gli avversari e creato anche tanto. Dal rigore fallito e l’uomo in più, siamo andati in calando. I tre cambi fatti? E’ stata una mia cazzata, il tutto era dettato dalla foga del momento, in futuro non lo ripeterò. Sulla sfida Napoli-Inter, gli azzurri sono favoriti ma non sarà semplice in un San Paolo deserto, senza pubblico. La vedrò? Dipende da Ciro, quello peloso (ride n.d.r.)”.

La Redazione