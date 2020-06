LIVE COPPA ITALIA – Napoli-Inter, azzurri in viaggio, direzione San Paolo

Premere f5 per gli aggiornamenti

Arbitro: Rocchi; Ass1: Del Giovane; Ass2: Cecconi; IV: Mariani; VAR: Valeri; AVAR: Giallatini

19,16 – In questo momento il Napoli esce dall’Hotel Britannique, direzione San Paolo.

19,14 – Sono arrivati gli arbitri per la sfida di Coppa Italia Napoli-Inter, capeggiati da Rocchi.

18,52 – Secondo i colleghi di Sky Fabian Ruiz è out per la sfida contro l’Inter. Al suo posto Elmas che affiancherà Demme e Zielinski. In attacco Politano in vantaggio su Callejon.

18,45 – L’Inter indosserà la fascia speciale, la lotta contro il razzismo.

Questa sera allo stadio San Paolo, a porte chiuse, con fischio d’inizio alle ore 21,00, si giocherà il return-match di Coppa Italia tra i padroni di casa del Napoli e dell’Inter. Gli azzurri dovranno gestire lo 0-1 dell’andata, rete di Fabian Ruiz. Gattuso dovrà fare a meno di Manolas, mentre per i nerazzurri dubbi in difesa e a centrocampo. Ilnapolionline.com vi terrà informati in tempo reale.

