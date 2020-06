La Coppa Italia apre la strada al pagamento degli stipendi

La proposta va discussa, ma ora non c’è tempo per farlo. Se ci sono mal di pancia del gruppo per gli stipendi ancora non pagati, per il momento vanno in soffitta: c’è la finale di Coppa Italia da conquistare. E nessuno ha intenzione di pensare ad altro. Cristiano Giuntoli ha provato a mediare dopo la doccia fredda del discorso di mercoledì di De Laurentiis che rinviava ancora la questione del taglio degli stipendi. C’è la Coppa Italia, vero, e stasera i cattivi pensieri spariranno come per incantesimo. Ma il Napoli ha cambiato strategia e cerca la via della trattativa per trovare una intesa sulla decurtazione dei salari. Il Napoli pensa – ma i giocatori vanno con i piedi per terra – di sbloccare la prima mensilità la prossima settimana. Quella di marzo. La seconda, poi, quella di aprile, dipenderebbe dalla conquista della Coppa Italia. Ovvero, prevederebbe una parte variabile. E qui serve l’ok dei giocatori. Che hanno accolto tutto con un certa freddezza. Nonostante anche Ramadani stia insistendo con i suoi per tendere la mano alla società azzurra e ridurre il salario in questi tempi bui di grosse difficoltà economiche per i club. Tant’è. Ora c’è l’Inter. Fonte: Il Mattino