Insigne stasera contro il suo ex Ct Conte vuole fare la differenza

Insigne ha fatto parte per due anni della nazionale di Conte che lo convocò per gli Europei 2016 e lo schierò titolare contro l’Irlanda e negli spezzoni finali negli ottavi contro la Spagna e nei quarti con la Germania (entrò nel secondo tempo supplementare e mise a segno il primo rigore dell’Italia, poi sconfitta nella serie ad oltranza). Ora è un punto fermo dell’Italia di Mancini, farà parte del gruppo per gli Europei 2021 e già da fine agosto sarà tra i convocati per le sfide di Nations League di settembre. Fonte: Il Mattino