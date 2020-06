Il San Paolo è pronto a riaprire, anche senza pubblico. Peccato. Erano stati venduti circa 50mila biglietti e il pubblico avrebbe dato una grande mano nel duello per conquistare la finale. Ci sono solo pochissimi curiosi all’esterno dello stadio, per il resto tutto fila liscio senza alcuna preoccupazione. I giocatori sono arrivati attorno alle 16,45, hanno parcheggiato le auto e poi sono scesi in campo per il riscaldamento prima della visita di De Luca e di De Laurentiis. Gli steward presenti hanno fatto le prove generali degli accessi, questa sera, all’impianto. Al termine della seduta la partenza, in bus, attorno alle 20,10, per il ritiro al Britannique Hilton di Corso Vittorio Emanuele. Dove la squadra ha trovato De Laurentiis ad accoglierli. Una scelta insolita, dovuta alla prolungata chiusura dell’hotel del centro tecnico di Castel Volturno. Fonte: Il Mattino