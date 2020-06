Il patron De Laurentiis “accompagna” De Luca dal Napoli

De Laurentiis è tornato al San Paolo ed ha accompagnato nell’ impianto di Fuorigrotta il governatore Vincenzo De Luca, per un saluto alla squadra. «Il vostro ritorno in campo è un segnale che stiamo lentamente ritornando verso una vita normale dopo mesi difficili per tutti», ha detto. De Luca e Gattuso si conoscono da anni, da quando Rino giocava nella Salernitana e fu tra i grandi protagonisti della sfortunata stagione in serie A con Delio Rossi in panchina. La squadra ha salutato con un applauso il discorso di De Luca – stando tutti a debita distanza perché senza mascherina sul terreno di gioco – che è rimasto nell’impianto non più di venti minuti. «Ho apprezzato il colpo d’occhio del San Paolo: i lavori delle Universiadi lo hanno reso bellissimo». De Laurentiis, invece, è andato via un po’ dopo. Formisano lo ha accompagnato in visita nel ventre del San Paolo per mostrargli la sanificazione dell’impianto e le misure rigide che verranno adottate questa sera per Inter, Napoli e gruppo arbitrale.

Il Mattino