Il contratto di Maksimovic ancora in altro mare, Ramadani e Giuntoli ne hanno parlato a cena

Fali Ramadani il potente agente di Koulibaly, Demme e Maksimovic, ha parlato della questione salari a chiare lettere con i suoi assistiti, Ramadani sta insistendo con i suoi per tendere la mano alla società azzurra e ridurre il salario in questi tempi bui di grosse difficoltà economiche per i club. Tutto è avvenuto nel corso di una cena a cui ha preso parte pure il ds Giuntoli dove si è discusso anche del rinnovo del serbo ancora in alto mare. Fonte: Il Mattino