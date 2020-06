Il calcio professionistico aiuta i dilettanti: 10 milioni per le società

Il calcio professionistico è tornato in campo ieri sera con la semifinale Juve-Milan, ma c’è ancora un grande lavoro per il futuro delle società dilettantistiche, dopo lo stop dei campionati. Uno stanziamento pari a 10 milioni di euro è il dato più rilevante dell’ultimo consiglio direttivo della Lega nazionale dilettanti che si è svolto giovedì, presso il Salone d’onore del Coni a Roma e che si è aperto con il saluto del capo dello sport italiano Giovanni Malagò, accolto dal presidente della Lnd Cosimo Sibilia e dai rappresentanti del comitati regionali (per la Campania il presidente Carmine Zigarelli). Il Cd ha sancito la disponibilità di 7 milioni di euro per agevolare le società a proseguire l’attività nella stagione 2020/2021 e di restanti 3 milioni che verranno destinati alla valorizzazione dei giovani partecipanti alle competizioni dilettantistiche. «Si tratta di risorse messe a disposizione nell’ambito della Lega Dilettanti. Abbiamo raggiunto così un primo importante obiettivo, mettendo in sicurezza le attività della nuova stagione e garantendone la ripresa. Mancano all’appello altre forme di sostegno al calcio di base: confido che arrivino presto dopo i numerosi annunci da parte delle autorità governative».

Fonte: Il Mattino