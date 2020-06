Giovanni Scotto: “Dopo la Coppa Italia, possibili annunci dei rinnovi. Per il dopo-Milik occhio all’opportunità Vlahovic”

Nel corso di Radio Kiss Kiss, durante “Radio Gol” condotto da Marcello Calvano, è intervenuto il collega de “il Roma” Giovanni Scotto. “Si parlava di questa settimana degli annunci dei rinnovi di Mertens e Zielsinki, ma probabilmente avverrà nei prossimi giorni. Non ci sono problemi su entrambi i contratti, tranne che ovviamente essendo in lingua polacca e belga, ci vuole tempo, ma c’è anche un altro aspetto. Il Napoli nella persone di De Laurentiis non ha voluto parlare della questione, in periodo di Coppa Italia, non che sia una distrazione, ma tenere tutti sulla corda, ma si faranno. Su Milik e Callejon le questione sono più freddi. Lo spagnolo ad esempio resterà fino al 31 Agosto, prolungando per altri due mesi e poi deciderà. Proposte da altri club ci sono, ma non sono certamente allettanti, però si aspetterebbe dalla società di De Laurentiis una proposta di rinnovo diversa da quella attuale. Per il dopo-Milik si potrebbe andare su un profilo più esperto, ma occhio alle opportunità come Vlahovic. Il croato piace alla società partenopea e sarebbe adatto al fianco di Mertens, c’è sempre anche la pista Boga del Sassuolo”.

La Redazione