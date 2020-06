Gennaro Gattuso alla squadra: “La Coppa Italia ha un sapore speciale”

Ieri pomeriggio allo stadio San Paolo il presidente del Napoli De Laurentiis e della Regione Campania Vincenzo De Luca erano presenti per parlare alla squadra e incoraggiarla in vista dell’Inter. I giocatori sono determinati per i nerazzurri, vogliono rendere felici il loro allenatore, in un momento triste emotivamente vista la morte della sorella. Il mister di Coregliano Calabro ha detto ai suoi ragazzi: “Per me la Coppa Italia ha un sapore speciale, ci terrei tanto a vincerla”. Trofeo che ha vinto da calciatore, sfiorata quando allenava il Milan, dove perse 4-0 contro la Juventus di Allegri, un derby per lui e vorrebbe chiudere la pratica con il suo amico e rivale Conte.

Antonio Giordano CdS