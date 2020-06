Gattuso sceglie i suoi “rigoristi” per sfidare Handanovic

In un match secco dove ci si gioca tutto nei novanta minuti e oltre, bisogna farsi trovare pronti e non spiazzati dalle avversità. Per questo Gattuso ha già in mente la lista dei rigoristi per la sfida contro i nerazzurri del capitano e portiere Handanovic. L’ultimo precedente è ben augurante dagli undici metri, portò agli azzurri la Super Coppa italiana contro la Juventus, però si vorrà evitare di arrivare a questo stremo. Nella lista del tecnico dei partenopei ci sono: Insigne, Mertens, Milik, Zielinski, Callejon e non è da escludere anche Koulibaly che realizzò quel rigore di Doha. Del resto si sa corsi e ricorsi storici.

Fonte: Antonio Giordano Corriere dello Sport