ESCLUSIVA – Entro 48 ore il rinnovo di Dries Mertens

Il Napoli e Mertens, una storia d’amore che sembrava spezzarsi in questa sessione di mercato, visto il contratto in scadenza e il corteggiamento dell’Inter. Decisivo l’affondo di De Laurentiis che ha convinto il belga ad accettare il rinnovo di contratto. Negli ultimi giorni si è parlato di diverse difficoltà di traduzione sulle pagine del contratto del calciatore fiammingo, da creare anche problemi. Secondo alcune indiscrezioni raccolte da “ilnapolionline.com”, il rinnovo di Mertens sarà annunciato massimo tra 48 ore, per la gioia del Napoli e dei suoi tifosi. Il belga firmerà un contratto per altri due anni, opzione per il terzo da 4,5 milioni a stagione

La Redazione