CORONAVIRUS – I decessi nelle ultime 24 ore: 76, 346 nuovi casi

Come sempre il Capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, all’interno della sala stampa, aggiorna in tempo reale sui dati del Covid-19. I casi nelle ultime ore sono: 346, quasi tutti vengono dalla Lombardia. I decessi sono: 76, i pazienti dimessi: 1780. Infine i pazienti con sintomi in tutto in meno sono 146.

Attualmente positivi: 27.485

Deceduti: 34.301 (+76, +0,2%)

Dimessi/Guariti: 174.865 (+1789, +1%)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 220 (-7,-3%)

Tamponi: 4.564.191 (+49.750)

Totale casi: 236.651 (+346, +0,1%)

La Redazione