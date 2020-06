Coppa Italia, Rai – Gattuso: “L’errore non è di Ospina, è di tutta la linea”

Rino Gattuso. allenatore del Napoli, al termine della gra di semifinale di Coppa con l’Inter, si ferma ai microfoni Rai per il commento della gara: “E’ stata dura, ringrazio tutto il mondo del calcio per la vicinanza e soprattutto i miei ragazzi che oggi mi hanno dato questa gioia. La squadra ha una sua qualità, ma non ci sono ancora i meccanismi giusti. Quando decidiamo di soffrire sappiamo farlo, nel primo tempo eravamo troppo dietro e non riuscivamo a pressare, abbiamo sbagliato le giocate linea-linea, abbiamo preso un gol appena iniziata la gara e quello non è un errore di Ospina, ma un errore di posizione di tutta la linea. Questi ragazzi stanno dando tutto, il livello è alto, bisogna solo imparare a fare bene le due fasi e poi qualche soddisfazione ce la possiamo togliere. Il rinnovo? Io non penso esclusivamente ai soldi, questa società mi ha dato una grossa possibilità, alleno grandi campioni, per cui i tempi non contano, anche perchè mi conoscete, se le cose non vanno io vado via, i contratti servono a poco. Ho un bel rapporto con questi ragazzi, poi, è ovvio che devo fare delle scelte, e non sempre è facile. La finale? Ce la possiamo giocare”