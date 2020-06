Coppa Italia, Rai – Conte: “Ospina è stato il migliore in campo!”

L’avventura dell’ Inter di Antonio Conte in Coppa Italia si ferma in semifinale al San Paolo. Al termine della gara il tecnico dei nerazzurri è ai microfoni Rai: “Nelle due partite meritavamo molto di più, non posso rimproverare nulla ai ragazzi, calcio aggressivo, cercando di dominare la partita in fase di possesso. Ospina ha fatto parate strepitose. Dispiace per il gol subito, una leggerezza che si poteva evitare, ma la strada è giusta. Abbiamo creato, ovvio che si deve si può migliorare, ma a livello di determinazione, voglia e prestazione, non ho davvero nulla da dire, per questo sono soddisfatto. Mi dispiace perchè penso che i ragazzi avrebbero meritato la finale. Il Napoli ha giocato una gara chiusa, aspettando e ripartendo, giocare contro queste squadre non è mai semplice, ma le statistiche parlano di un’Inter che ha dominato. In fondo, la verità è che Ospina è stato il migliore in campo. Queste sono le classiche partite da cui si impara, non dimentichiamo che il Napoli in questi anni è sempre stato l’antagonista della Juventus”