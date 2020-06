COPPA ITALIA – Napoli-Inter 1-1, i top e i flop della squadra azzurra

Il Napoli pareggia 1-1 contro l’Inter, il return-match di Coppa Italia, con lo 0-1 dell’andata, va in finale e sfiderà la Juventus mercoledì a Roma. Eppure i nerazzurri partono forte e passano con Eriksen che su calcio d’angolo sorprende Ospina. Gli ospiti sembrano messi meglio a centrocampo, con Candreva che spinge a destra. Il portiere colombiano però si supera su Lukaku e appunto l’ex Lazio. Gli azzurri si fanno pericolosi con Mertens, il belga però pareggia su azione di contropiede ed entra nella storia con 122 reti. Nella ripresa Insigne sfiora il gol con un diagonale termina sul fondo. Nel finale di match però super parata di Ospina su Eriksen e poi Sanchez che di testa non mostra precisione. Il Napoli vola in finale e affronterà i bianconeri degli ex Sarri e Higuain. Ecco le pagelle della sfida del San Paolo a porte chiuse.

Top

Ospina 7 – La finale di Roma contro la Juventus per il Napoli ha l’impronta del portiere colombiano che ha compiuto tre grandi interventi. Soprattutto eccezionali su Candreva e nel finale su Eriksen. Peccato per il giallo che gli farà saltare la finale contro i bianconeri.

Maksimovic 7 – Il difensore serbo aveva in Lautaro e Lukaku due clienti scomodi, ma l’ex Torino ha vinto tutti i duelli aerei e anche in ripiegamento. Dopo una partita del genere merita certamente il rinnovo del contratto.

Koulibaly 6,5 – Il senegalese rientrava in campo, dopo oltre tre mesi, dopo la partita contro il Lecce, la peggiore in stagione. L’ex Genk ha completamente annullato Lukaku, senza concedergli mai l’occasione di incidere di testa e di far salire la squadra, Oggi il K2 è tornato ad essere una montagna insuperabile.

Insigne 6,5 – Il capitano azzurro come sempre nelle grandi serate, non si fa mai trovare impreparato. Sue le giocate con Mertens, compreso l’assist per il pari del belga. Nella ripresa sfiora anche la rete personale per ben due volte. Nel finale è stanco e si fa sostituire da Younes.

Mertens 7 – Il belga, che sta per rinnovare il contratto con il Napoli, segna la rete numero 122 in azzurro, entrando nella storia del club. Non doveva giocare per un affaticamento, ma ha stretto i denti ed ha regalato la finale agli azzurri.

Flop

Di Lorenzo 5 – La partita del terzino sinistro è stata difficile con Young che ha più esperienza e non ha tenuto il passo. Leggermente meglio nel secondo tempo, poi soffre con Biraghi. E’ raro vedere l’ex Empoli in difficoltà, ma va a Roma e potrà riscattarsi.

Hysaj 5 – Il primo tempo dell’albanese è stato molto complicato, visto che Candreva spesso lo ha messo in difficoltà. Nella ripresa l’ex Lazio è stanco e riesce a rimediare, fino al rifiatare con il lento Moses. Certo poteva fare di più, ma ha dato il massimo come tutta la squadra.

Zielinski 5,5 – Il polacco nel primo tempo non parte bene, poi prende un pochino le misure del centrocampo degli avversari. Nel secondo tempo perde un paio di palloni che potevano costare caro alla squadra. Un tiro che esce sul fondo, ma nulla più. Come sempre all’ex Empoli e Udinese manca la continuità nell’arco della partita.

A cura di Alessandro Sacco