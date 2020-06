Coppa Italia – Koulibaly: “Avevamo perso autostima, Gattuso ce l’ha ridata”

Non giocava da tantissimo tempo, Kalidou Koulibaly. E, alcune volte, il suo rendimento è stato senza dubbio inferiore rispetto agli standard personali. A fine gara interviene ai microfoni Rai: “Sapevamo che oggi sarebbe stata una partita difficile, l’Inter ci ha messo in difficoltà, fin dall’ inizio. Non eravamo pronti sull’ azione del gol, ma poi abbiamo ripreso a giocare. In precedenza, avevamo perso un po’ di autostima, Gattuso ci ha ridato soprattutto la consapevolezza di essere dei buoni giocatori, in più abbiamo imparato a soffrire, prima lo facevamo meno. Le cose non stanno cambiando, stanno tornando come erano prima. Abbiamo il compito di cercare in tutti i modi di regalare una gioia a i nostri tifosi. Gol vittoria alla Juve ? In realtà ne ho fatto uno importante, ma poi ne ho fatto anche uno a loro favore, per cui…Non ci voglio pensare, è il passato. Sono stato lontano dai campi per sei mesi, oggi sto meglio, devo ridare ai miei compagni e a tutti i tifosi che mi sono stati vicini in questo momento almeno qualcosa in cambio”