BUNDESLIGA PRIMO TEMPO – In gol sempre Piatek, dilaga in trasferta il Werder Brema

Da quando è andato via dal Milan nel mercato invernale, Piatek ha ritrovato il gol, compreso nel primo tempo dell’Hertha Berlino contro l’Eintrach Francoforte. Dilaga per il momento in trasferta il Werder Brema per 0-3 contro il Paterborn, in spolvero Klaassen con una doppietta. Per il momento 0-0 del Borussia Dortmund contro il Fortuna Dusseldorf, avanti a Colonia l’Union Berlino e in vantaggio in casa il Wolfsburg per 2-1 sul Friburgo.

FORTUNA DÜSSELDORF-BORUSSIA DORTMUND 0-0

WOLFSBURG-FRIBURGO 2-1

HERTHA BERLINO-EINTRACHT FRANCOFORTE 1-0

COLONIA-UNION BERLINO 0-1

PADERBORN-WERDER BREMA 0-3

La Redazione