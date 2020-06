Bundesliga – Borussia da infarto, manita Brema, pari Wolfsburg

Tantissime emozioni nella 31a giornata di Bundesliga. Il Borussia Dortmund vince per 1-0 all’ultimo secondo a Dusseldorf e va a -4 punti dal Bayern Monaco, impegnato con il Moenchengladbach. La sconfitta del Fortuna fa felice il Werder Brema, che stravince 5-1 a Paderborn (ormai spacciato alla retrocessione) e aggancia proprio i biancorossi in zona play out. Successo anche dell’Eintracht Francoforte, che a Berlino travolge l’Hertha per 4-1 e conquista la salvezza. Colpo grosso, sempre fuori casa, per l’Union Berlino, che stende 2-1 il Colonia e vede la salvezza ormai vicina. Finisce 2-2 infine lo scontro “europeo” tra Wolfsburg e Friburgo. I Lupi Verdi consolidano il sesto posto in classifica, andando a +4 punti proprio sul Friburgo