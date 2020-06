VAR ROOM: Guanti, mascherine e un componente in meno

IGIENE E VAR

Tutti gli strumenti di gioco, quindi dal pallone alle bandierine, passando per fischietti, orologi e cartellini, rimanendo agli arbitri, verranno igienizzati, oltre che prima del fischio d’inizio, anche più volte nel corso dei novanta minuti. Infine, nella stanza riservata al Var ci sarà un componente in meno. Vi rimarranno i due arbitri, più il tecnico al lavoro sulle immagini, e tutti indosseranno mascherine e guanti. Verrà collocato in un’altra stanza, invece, l’altro tecnico, quello preposto all’invio delle immagini in regia. Fonte: CdS