Per un Dries Mertens che sembra potercela fare contro l’Inter per la sfida di domani sera di Coppa Italia, arriva una brutta notizia per il centrocampo. In attesa di sapere se ci sarà dal primo minuto Fabian Ruiz, stop per 2/3 settimane per Lobotka, distrazione di primo grado alla coscia destra. Niente Inter e probabilmente rientro a Luglio. Per Gattuso auspica di recuperare lo spagnolo ex Betis Siviglia.

Fonte: calciomercato.it