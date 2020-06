Szoboszlai o Ferran Torres, Giuntoli guarda sempre ai “millenians”

Il mercato del Napoli dell’era De Laurentiis è sempre stato un mix tra talento e prospettiva e anche il prossimo potrebbe avere queste prerogative. Non è un caso che tra i nomi che sono nella lista del d.s. Giuntoli sono: Szoboszlai dell’Austria Salisburgo e Ferran Torres del Valencia. Il primo non ha ancora compiuto 20 anni, ma è talento puro, di grande prospettiva e recentemente ha realizzato una tripletta contro lo Sturm Graz. Lo spagnolo invece è tecnica ed è già richiesto da mezza Europa, non sarà semplice strapparlo alla concorrenza. In attesa di novità sui rinnovi e cessioni, il club azzurro si muove per programmare il futuro con i “millenians”.

Antonio Giordano CdS