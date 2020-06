Caso Semedo: Setien fa allenare il giocatore a parte

Aveva fatto discutere la Spagna nelle ultime ore il «caso Semedo» con il terzino del Barcellona – prossimo avversario Champions del Napoli – che era stato pizzicato lo scorso lunedì alla festa di compleanno di un amico insieme con altre persone violando il protocollo sanitario previsto dalla Liga per il rientro in campo. Il terzino dei blaugrana è stato “punito” dal club, salvo poi tirare un sospiro di sollievo nelle ultime ore.

Semedo si è infatti allenato da solo e non con il resto del gruppo negli ultimi giorni. Proprio per impedire eventuali contagi dovuti alla violazione dell’isolamento. Secondo quanto riportato da RAC1, però, il terzino è stato sottoposto anche ad un ulteriore tampone che ha dato esito negativo. Per questo potrebbe essere comunque convocato da Setien per il rientro in campo del campionato spagnolo. Fonte: Il Mattino