Al San Paolo minuto di silenzio e personale medico presente

Domani sera al San Paolo la Figc ricorderà le vittime del Covid 19 con un minuto di silenzio. E ringrazierà il personale sanitario che in questi mesi si è impegnato in prima linea in questa battaglia. Simbolicamente saranno presenti sul campo di gioco alcuni operatori del Cotugno e dell’azienda ospedaliera dei Colli. «Grati alla Figc che vuole ringraziare così chi si è battuto nella lotta al Covid. In rappresentanza di tutto il personale dell’azienda – dice Maurizio Di Mauro, direttore generale dell’azienda ospedaliera dei Colli – saranno al San Paolo Rodolfo Punzi, direttore del dipartimento di Malattie Infettive e urgenze infettivologiche dell’azienda ospedaliera dei Colli, Giovani Broscritto, infermiere, e in rappresentanza del comparto amministrativo il provveditore Lara Natale». Fonte: Il Mattino