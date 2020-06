RINNOVO – Callejon pensa seriamente di restare nel Napoli

Fino a qualche settimana fa, era impensabile che Josè Maria Callejon potesse ancora avere delle chance di restare nel Napoli, ma negli ultimi giorni cresce il suo ottimismo. Siviglia e Valencia si erano fatte avanti in questi con il suo entourage, capeggiati dal suo agente Quillon, ma al momento non c’è stata alcuna risposta. La sensazione però crescente è la forte tentazione di restare, AdL gli propone un rinnovo alle stesse cifre, segnale di stima non indifferente. Il contratto dello spagnolo scade il 30 Giugno, quindi ancora qualche settimana, però i segnali ssono meno di pessimismo, anche perchè la moglie e le figlie si trovano bene in città. Senza contare che non ha ancora disdetto l’appartamento, quindi due indizi fanno una prova.

Antonio Giordano Corriere dello Sport