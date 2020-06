Le regole del gioco: con l’arbitro parla solo il capitano. Niente abbracci, 5 cambi, proteste sì, ma a distanza

Tutte le nuove regole – No all’ammonizione per chi sputa. Più sostituzioni, purché vengano distribuite in tre soli slot nei 90. Se i 5 cambi si vedranno in tutta Europa o quasi, solo in Italia è stato scelto di eliminare i supplementari dalle due semifinali e dalla finale di Coppa Italia. Se il risultato fosse ancora in bilico al 90’, quindi, verranno immediatamente calciati i rigori. E i calciatori si risparmieranno 30’ di fatica in più: un risparmio utile in vista del tour de force in campionato. Fonte: CdS