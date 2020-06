Sky Sport: Modello tedesco anche per la Serie A, quarantena ridotta

Secondo alcune indiscrezioni raccolte dal giornalista di Sky Sport, Alessandro Alciato, ci sarebbe una svolta per quel che riguarda la quarantena in Serie A. Si dovrebbe seguire il modello tedesco (come Germania appunto, ma anche Inghilterra e Spagna), con solo il positivo in isolamento. Mentre il gruppo squadre verrebbe sottoposto a test per capire le condizioni del gruppo.

Se tutti i componenti dello staff dovessero essere negativi al Covid-19 si potrà continuare a giocare normalmente e gestire l’eventuale positivo come un “infortunato”. Motivo per cui se dovesse essere riscontrato un positivo in Serie A ci dovrebbe essere un blocco di soli 4 giorni e non i 14 previsti in precedenza.