Pasquale Tina: “Mertens stringerà i denti. Dubbio Fabian Ruiz-Elmas”

Per il Napoli sono ore di scelte per la formazione in vista del return-match contro l’Inter. Tra oggi e domani si scioglieranno gli ultimi dubbi. Ecco quanto detto a Radio Marte dal collega di “Repubblica” Pasquale Tina. ”#Mertens ha accusato un leggero affaticamento muscolare ma credo che stringerà i denti per scendere in campo sabato sera. Stessa situazione per #Fabian, per cui #Gattuso valuterà nella rifinitura di oggi al #SanPaolo. Giocheranno #Ospina,#DiLorenzo,#Maksimovic,#Koulbaly,#Rui. A centrocampo #Fabian o #Elmas,#Demme e #Zielinski. In attacco #Politano,#Mertens e #Insigne. Il ritiro non si farà a Castel Volturno ma in un albergo in città”.

La Redazione