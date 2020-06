Liga: Delusione finale per il Valencia, mentre il Granada sogna l’Europa

Granada-Getafe 2-1 Timor (GE) 20′, Fernandez (GR) 71′ 79′

Valencia-Levante 1-1 Rodrigo (V) 90′, Melero (L) rig. 98′

Granada-Getafe. Dopo una iniziale fase di studio la squadra ospite prova ad amministrare il possesso del pallone. Al 20′ Cucu cerca e trova in area Timor che dal limite dell’area sblocca il punteggio. Al 34′ Machis controlla la sfera e calcia verso l’angolino ma Soria in tuffo respinge in corner. Nel finale di tempo non arriva il pareggio del Granada così al duplice fischio si va a riposo col Getafe in vantaggio. Nella ripresa Victor Diaz vince un rimpallo e calcia mancando lo specchio di pochissimo. Col passare dei minuti i padroni di casa alzano il ritmo e al 71′ arriva il pareggio con Carlos Fernandez che sugli sviluppi di un piazzato non perdona. Nel finale arriva la doppietta di Fernandez con un facile tap-in per il definitivo 2-1 in favore del Granada che sale a 49 punti.

Valencia-Levante. La prima opportunità arriva al 15′ col tentativo di Soler che da fuori calcia a giro a lato di poco. Al 23′ Parejo calcia direttamente su punizione alto di un soffio. Al 34′ Bardhi riceve palla e calcia dall’interno dell’area a botta sicura ma un difensore all’ultimo istante si oppone col corpo. Nel finale di tempo il match non si sblocca così al duplice fischio si va a riposo senza reti. Nella ripresa Bardhi cerca la soluzione dal limite ma il suo tentativo si perde sul fondo. Al 65′ Guedes controlla la sfera arrivato al limite calcia a giro sopra la traversa non di molto. Al 75′ Levante in 10 uomini per l’espulsione di Roger, al 90′ per Rodrigo sblocca il punteggio con una rasoiata che bacia la parte interna del palo ed entra in rete dell’1-0 valenciano. Quando il match sembrava finito l’arbitro assegna con l’ausilio del VAR un calcio di rigore in favore del Levante che Melero trasforma per il definitivo 1-1.

Classifica provvisoria: evidenziate le squadre con una gara in più

Barcellona 58-Real Madrid 56-Siviglia 50-Real Sociedad 46-Getafe 46–Atletico Madrid 45-Valencia 43–Granada 41-Villarreal 38-Athletic Bilbao 37-Osasuna 34-Levante 34–Betis 33-Alavés 32-Valladolid 29-Eibar 27-Celta Vigo 26-Mallorca 25-Leganés 23-Espanyol 20