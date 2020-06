Koulibaly si allontana dal PSG: Troppi 100 milioni di euro

Le possibilità di vedere Kalidou Koulibaly in Ligue 1 calano giorno dopo giorno. Il centrale del Napoli avrebbe una valutazione ritenuta eccessiva (almeno 100 milioni di euro) per i parigini. Secondo quanto riporta Le Parisien i transalpini avrebbero, a questo punto, mollato la pista per il centrale senegalese. L’emeregenza Coronavirus porterà il club francese a non poter investire come le estati precedenti, motivo per cui si pensa a una soluzione interna. L‘addio di Thiago Silva è questione di tempo (contratto in scadenza 30 giugno 2020), e si pensa a “promuovere” un giovane da affiancare alla coppia Marquinhos-Kimpembe.