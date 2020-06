Il Napoli è penalizzato dalle porte chiuse, il pensiero di Boninsegna

Il bomber della Nazionale e dell’Inter Boninsegna ai microfoni de Il Mattino parla, tra le altre cose, della gara di domani sera al San Paolo e delle “porte chiuse”:

Domani i nerazzurri sfidano il Napoli per la gara di ritorno della semifinale di coppa Italia, cosa si aspetta?

«Per l’Inter sarà una partita difficile perché la sconfitta in casa li costringerà a fare almeno due gol. Il Napoli giocherà in contropiede per portare a casa una qualificazione e lo vedo leggermente favorito».

Che effetto le farà il San Paolo deserto?

«Strano, molto strano. Quello di Napoli è uno stadio che mi ha portato sempre fortuna. Ho segnato spesso lì. Il primo gol lo feci indossando la maglia del Potenza, poi mi sono ripetuto anche con la Juventus. Giocare a porte chiuse influisce sicuramente di più sulla squadra di casa». Bruno Majorano