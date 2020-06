Il Cts dà l’o.k. alla Figc per la nuova quarantena

Importanti novità per il mondo del calcio che potrebbe, se confermato il parere positivo, salvare la stagione, senza interruzioni o piani alternativi. Il Cts avrebbe dato l’o.k. alla Figc alla nuova idea di quarantena, come avviene in Germania. In caso di un calciatore o componente dello staff positivo, non ci andrà tutto il gruppo, ma solo il contagiato, riducendo da 14 a 4 giorni di stop. Se così fosse sarebbe una liberazione per il mondo del calcio e il pallone rotolerebbe senza ostacoli.

Fonte: repubblica.it