I convocati della Juventus – Out Chiellini, Higuain e Ramsey. In dubbio anche per l’eventuale finale di Roma

Questa sera all’Allianz Stadium si disputerà il return-match di Coppa Italia tra la Juventus e il Milan, a porte chiuse e fischio d’inizio alle ore 21,00. Per Maurizio Sarri tre assenze importanti contro i rossoneri: Chiellini, Ramsey e Higuain e sono in dubbio anche per l’eventuale finale di Roma, di mercoledì 17 Giugno, in caso di passaggio del turno. Ecco i convocati:

1. Szczesny, 2. De Sciglio, 4. De Ligt, 5. Pjanic, 6. Khedira, 7. Ronaldo, 10. Dybala, 11. Douglas Costa, 12. Alex Sandro, 13. Danilo, 14. Matuidi, 16. Cuadrado, 19. Bonucci, 24. Rugani, 25. Rabiot, 30. Bentancur, 31. Pinsoglio, 33. Bernardeschi, 35. Olivieri, 38. Muratore, 44. Vrioni, 46. Zanimacchia, 77. Buffon

Fonte: sport.sky.it