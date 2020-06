De Luca: “In bocca al lupo al Napoli, un segno di ripresa per tutti”

Il Governatore della Campania, Vincenzo De Luca, tramite il proprio profilo Instagram ha pubblicato una foto in compagnia del presidente azzurro De Laurentiis e della squadra azzurra sul manto erboso del San Paolo. Ecco il post del Governatore: “Ho voluto salutare e fare gli auguri per la ripresa della stagione calcistica alla squadra del Napoli, al presidente De Laurentiis e a mister Gattuso. Un rapido in bocca al lupo oggi al San Paolo prima dell’allenamento di rifinitura prima della partita di domani in Coppa Italia contro l’Inter. Il colpo d’occhio dello Stadio San Paolo che la Regione Campania ha rimesso a nuovo per le Universiadi è sempre bellissimo. E vuole essere oggi insieme ai giocatori, all’allenatore e la dirigenza tutti insieme, un segno di ripresa per il calcio e per lo sport, di ritorno alla vita normale per tutti“.