Gli undici di Conte per la gara di ritorno contro il Napoli!

Va pian piano delineandosi la formazione dell’Inter che domani sarà impegnata nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Napoli di Gennaro Gattuso. Partendo dalle certezze, è scontata la presenza in attacco della coppia composta da Romelu Lukaku e Lautaro Martinez, alle spalle della quale dovrebbe agire Christian Eriksen, in vantaggio su Stefano Sensi, in un modulo che si trasformerebbe in un 3-4-1-2. A centrocampo spazio a Marcelo Brozovic e Nicolò Barella, con Ashley Young sulla sinistra e Antonio Candreva che ha ormai superato definitivamente Victor Moses per occupare il binario opposto. Qualche punto di domanda in più in difesa, nei tre davanti a capitan Samir Handanovic: l’unico punto fermo è Milan Skriniar, che dovrebbe essere affiancato da Alessandro Bastoni, completamente recuperato, e da Stefan de Vrij, le cui quotazioni sono in salita. In caso di forfait dell’olandese, è pronto Andrea Ranocchia. Lo riporta Sky Sport.