Gli occhi del patron a Fuorigrotta: De Laurentiis ci sarà

Dunque…eravamo fermi allo spettacolare go, di Fabian Ruiz a San Siro e ad uno stadio gremito. Riprendiamo da quella rete e da uno stadio “tristemente vuoto”. In quel silenzio irreale saranno pochi gli occhi che, dal vivo si poseranno sui ragazzi in maglia azzurra che si giocano l’accesso alla finale di Coppa Italia e due di quegli occhi saranno del presidente De Laurentiis. Raffaele Auriemma su Tuttosport, scrive: “Nel San Paolo tristemente vuoto si rivedrà Aurelio De Laurentiis in tribuna autorità: il presidente ha garantito la sua presenza e spera che la sua squadra possa guadagnare quella finale di Coppa Italia da giocarsi mercoledì all’Olimpico e che manca agli azzurri dal lontano 2014. Ma che partita sarà? E’ questa la vera incognita, perché si affronteranno due squadre che non giocano una partita vera da tre mesi ed entrambe arriveranno alla sfida con parecchi, piccoli acciacchi muscolari”.