(Formazione) Napoli – Gattuso è in ansia per Allan, Fabian Ruiz e Mertens

La sfida con l’Inter è già difficile per il valore dell’avversario e disputare la sfida a porte chiuse, ma per il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso lo è ancora di più per la situazione infortuni. L’allenatore di Coregliano Calabro è in ansia per le condizioni di Allan, Fabian Ruiz e Mertens. Il belga è quello che preoccupa di più, affaticamento muscolare e non averlo in campo sarebbe una dura botta per i partenopei. Lo staff medico proverà a recuperarlo, ma se non ci dovesse essere, c’è Milik. Anche i due centrocampisti non sono al top della condizione. Per il resto un solo ballottaggio quello tra Callejon e Politano con l’ex nerazzurro in leggero vantaggio sullo spagnolo. Gattuso però tifa per lo staff medico e che gli consegna al top i suoi tre affaticati.

Fonte: Antonio Giordano CdS