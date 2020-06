[Formazione] Inter – Out Vecino, in forte dubbio Godin e De Vrij

Se Gattuso è in ansia per Mertens, Allan e Fabian Ruiz, anche Antonio Conte certo non può avere il volto della felicità, anzi anche lui ha le sue grane. Ormai è certo di non poter contare su Vecino a centrocampo, giocatore forte nel gioco aereo e sa destreggiarsi fisicamente, ma anche la difesa ha diversi acciacchi. In forte dubbio Godin, ieri si è allenato, ma è a rischio convocazione. Anche De Vrij e Bastoni non sono al 100%, non si sa se il tecnico dei nerazzurri li rischierà entrambi o rinunciare uno dei due per dar spazio a Ranocchia. In avanti Eriksen dovrebbe spuntarla su Sensi dietro Lukaku e Lautaro Martinez, infine sulle fasce Young e Candreva, favoriti su Biraghi e Moses.

Fonte: Pietro Guadagno Corriere dello Sport